Премьер-министр Испании призвал сепаратистов Каталонии «не играть с огнём»
Мадрид, 1 октября, 2019, 22:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Испании Педро Санчес обратился к протестующим Каталонии после акций протеста и беспорядков в годовщину референдума о независимости региона, 1 октября передает агентство Associated Press.
Sanchezcastejon.es
Педро Санчес
«Я прошу сепаратистов не играть с огнем. Они должны осудить любые насильственные действия», — сказал Санчес.
Санчес отметил, что в случае нарушения сепаратистами законов Испании власти страны снова могут ввести в регионе внешнее управление — как это было после объявления Каталонии о независимости в октябре 2017 года.
Читайте также: Барселона отметила годовщину референдума многотысячным митингом протеста