Мадрид, 1 октября, 2019, 22:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Испании Педро Санчес обратился к протестующим Каталонии после акций протеста и беспорядков в годовщину референдума о независимости региона, 1 октября передает агентство Associated Press.

Sanchezcastejon.es Педро Санчес

«Я прошу сепаратистов не играть с огнем. Они должны осудить любые насильственные действия» , — сказал Санчес.

Санчес отметил, что в случае нарушения сепаратистами законов Испании власти страны снова могут ввести в регионе внешнее управление — как это было после объявления Каталонии о независимости в октябре 2017 года.

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