Барселона, Испания, 1 октября, 2019, 22:08 — ИА Регнум. В годовщину референдума о независимости Каталонии в Барселоне прошли многотысячное шествие и митинг сторонников отделения от Испании, 1 октября передает агентство Associated Press.

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Акции протеста в столице Каталонии прошли мирно. В то же время в некоторых городах региона произошли беспорядки — так, в Жироне демонстранты забросали полицию яйцами, жгли фаеры и опрокидывали контейнеры для мусора.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. После референдума и объявления об отделении от Испании Мадрид разогнал местные власти и парламент и ввел в Каталонии внешнее управление. Лидеры «сепаратистов» были арестованы или бежали из страны.

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