Киев, 1 октября, 2019, 22:01 — ИА Регнум. Возглавляемая бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко партия «Батькивщина» считает недопустимыми «формулу Штайнмайера» и её подписание, прямо угрожающее национальной безопасности страны, указано в заявлении, размещённом 1 октября на официальной странице партии в Facebook.

European People's Party Юлия Тимошенко

Партия Тимошенко обратилась к президенту Зеленскому с предложением провести срочное собрание глав парламентских фракций для объяснения по вопросу документов, подписанных в Минске.

«Партия «Батькивщина» считает «формулу Штайнмайера» недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске — прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Мы обращаемся к президенту с просьбой срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие», — указано в заявлении партии «Батькивщина».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Минске представители Украины подписали документы по «формуле Штайнмайера», определяющие порядок выполнения Минских соглашений, которое Украина саботировала несколько лет.