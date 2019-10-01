Белгород, 1 октября, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Несколько человек пострадали в результате аварии с участием автобуса Daewoo и легкового автомобиля в Белгороде. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области.

marsjo

Авария произошла около 17:44 мск в хуторе Жданово Яковлевского городского округа на улице Шоссейная. Столкнулись пассажирский автобус Daewoo и автомобиль ГАЗ-3102 «Волга». По предварительным данным, легковой автомобиль остановился перед пешеходным переходом, а в него врезался автобус с тремя пассажирами.

На место происшествия были направлены спасатели и бригада скорой медицинской помощи. Всего к ликвидации последствий ДТП привлекались 8 человек и 3 единицы техники.

В результате ДТП пострадали два человека, пассажиры автомобиля «Волга» 1986 и 1968 годов рождения. Причины ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении автобуса ПАЗ с экскаватором-погрузчиком в Белгородской области. При аварии пострадали четыре человека.