Москва, 1 октября, 2019, 21:50 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова с иронией прокомментировала создание группы «Балтик плюс» в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая намерена противодействовать Российской Федерации. Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

Вадим ДОЛГАНОВ Парламентская ассамблея Совета Европы

Напомним, что делегации Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии решили создать в ПАСЕ постоянную группу «Балтик плюс», чтобы оказывать противодействие России в организации. Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько пояснила, что целью группы является продолжение «политики непризнания аннексии Крыма, осуждение оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдавии».

Таким образом эти страны отреагировали на полное восстановление прав российской делегации в ПАСЕ.

Захарова с иронией отметила, что группа эта будет очень ценной, так как непризнание аннексии Крыма — это продолжение российской политики, так как никакой аннексии не было и в помине.

«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма! Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать её невозможно», — пишет официальный представитель МИД России.

Напомним, что после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года в Крыму был проведен референдум о самоопределении, по результатам которого полуостров вышел из состава Украины и вернулся в состав России.