Нью-Йорк, США, 1 октября, 2019, 21:45 — ИА Регнум. Фондовый рынок США продолжает падать в ходе первых торгов октября, 1 октября передает агентство Reuters.

USA-Reiseblogger Биржа на Уолл-стрит

К середине торгов индекс Dow Jones снизился на 268,11 пункта (1,00%), до 26 648,72 пункта, индекс S&P 500 снизился на 26,31 пункта (0,88%), до 2950,43 пункта, индекс Nasdaq снизился на 58,50 пункта (0,73%), до 7940,84 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, торги 1 октября на Уолл-стрит стартовали в «зеленой зоне», однако уже на второй час основные индексы ушли в минус.

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