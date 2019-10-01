Топика, США, 1 октября, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Американец, принимавший участие в забеге на 50 километров, погиб от удара молнии на финишной прямой в американском штате Канзас. Об этом 1 октября сообщает издание BBC News.

Марафон

Трагический инцидент произошёл в парке Элк-Сити во время марафона. Американец Томас Стэнли уже приближался к финишу, когда в него ударила молния. Другие участники забега и организаторы соревнований пытались оказать мужчине первую помощь, но безуспешно.

Награда, полагавшаяся Стэнли, была вручена его супруге. Сообщается, что погибший был работником организации, проводившей тренинги по лидерству. У него осталось трое детей.

Организаторы марафона выразили соболезнования семье погибшего, отметив, что он был человеком, про которого говорят, что такой — один на миллион.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших от удара молнии в Греции.