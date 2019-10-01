София, 1 октября, 2019, 21:36 — ИА Регнум. Работа АЭС «Козлодуй» в Болгарии может быть переведена на ядерное топливо американской компании Westinghouse. Об этом 1 октября заявил глава Агентства по ядерному регулированию Болгарии Лычезар Костов в ходе церемонии вручения лицензии на продление эксплуатации 6-го блока АЭС «Козлодуй».

Atomic-energy.ru Ядерное топливо.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности перевода АЭС на американское топливо, Костов допустил такую возможность при условии, что это будет выгодно с экономической точки зрения.

При этом, по его словам, во внимание необходимо принимать тот факт, что отработанное ядерное топливо с АЭС в настоящее время отправляется в Россию. Как сообщил Костов, в Росатоме не возражают против использования топлива из США, если оно будет соответствовать требованиям безопасности.

АЭС «Козлодуй», располагающаяся на берегу реки Дунай, в 200 километрах к северу от Софии, является единственной действующей атомной электростанцией в Болгарии. В 2002 и 2006 годах Болгария остановила первые четыре блока АЭС до истечения срока их эксплуатации, выполняя условия присоединения к Европейскому союзу, который счёл энергоблоки не соответствующими требованиям безопасности. Оставшиеся два блока станции — пятый и шестой — были успешно модернизированы с участием российской компании «Росатом» и на сегодняшний день обеспечивают около трети потребляемой в стране электроэнергии.

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