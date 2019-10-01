Ставрополь, 1 октября, 2019, 21:31 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Ставропольского края начало проверку после видеозаписи, на которой показан момент, как пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники «скорой помощи». Об этом сегодня, 1 октября, сообщают местные СМИ.

Mos.ru Скорая помощь

Напомним, что в сети интернет появилась видеозапись с камер уличного наблюдения, на которых видно, что мужчина вытаскивает из кареты скорой помощи больного и оставляет его на скамейке у дома.

Подчеркивается, что 62-летний пенсионер не мог самостоятельно передвигаться. Позднее было установлено, что больного оставили не по адресу его проживания.

Ставропольский минздрав решил разобраться в ситуации. Первый заместитель министра здравоохранения края Юрий Литвинов инициировал проверку по данному факту.