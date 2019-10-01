Дублин, 1 октября, 2019, 21:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирландии Лео Вардакар напомнил, что британское правительство Бориса Джонсона«обещало не устанавливать жестких границ и связанных с ними мер контроля» после Brexit, 1 октября передает агентство Associated Press.

Liam Lysaght Лео Вардакар

«Мы ожидаем выполнения этого обещания» , — заявил Вардакар, выступая в ирландском парламенте.

Вардакар отметил, что «ни одно британское правительство не должно пытаться устанавливать таможенные посты против воли народа на острове Ирландия».

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