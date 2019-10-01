София, 1 октября, 2019, 21:20 — ИА Регнум. Агентство по ядерному регулированию Болгарии до конца текущего года выдаст лицензию на технический проект строительства второй атомной электростанции в стране — АЭС «Белене». Об этом 1 сентября сообщил председатель агентства Лычезар Костов в ходе церемонии вручения лицензии на продление эксплуатации 6-го блока АЭС «Козлодуй».

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

В свою очередь министр энергетики страны Теменужка Петкова соообщила, что правительство Болгарии в ноябре представит краткий список компаний и консорциумов, которые выразили интерес к участию в строительстве АЭС «Белене». Лицензирование проекта имеет принципиальное значение, поскольку даст болгарской стороне преимущество в переговорах с потенциальными стратегическими инвесторами, отметила министр.

Напомним, в конце августа было объявлено, что заявки на участие в проекте строительства АЭС «Белене» подали уже 13 компаний. Семь из них, в том числе российский «Атомэнергопром» и Китайская национальная ядерная корпорация, готовы выступить в качестве стратегического инвестора. Поставщиками систем и оборудования для будущей АЭС готовы выступить француско-германская компания Framatome и американская General Electric.

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