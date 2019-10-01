Багдад, 1 октября, 2019, 21:18 — ИА Регнум. Один демонстрант погиб и около 200 получили ранения в ходе подавления беспорядков в столице Ирака, 1 октября передает агентство Reuters.

Dvidshub.net Полиция Ирака

Согласно заявлению властей, в числе пострадавших — 40 сотрудников правоохранительных органов.

Митинг против коррупции и безработицы в Багдаде собрал около 3000 участников. Силы безопасности начали разгон демонстрантов после того, как те попытались прорваться в «зеленую зону».

Читайте также: Силы безопасности разогнали протестующих в Багдаде