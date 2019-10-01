Москва, 1 октября, 2019, 21:15 — ИА Регнум. Российские власти рассматривают вариант изменения правил получения гражданства Российской Федерации. Об этом свидетельствуют сопроводительные документы, подготовленные Министерством экономического развития к проекту федерального бюджета на 2020−2022 годы.

Пресс-служба ГУ МВД России Паспорт гражданина Российской Федерации

Речь идет о том, что иностранные граждане, претендующие на получение российского паспорта, больше не будут вынуждены отказываться от своего первого гражданства.

В Минэкономразвития пояснили, что реализация миграционной политики в перспективе позволит отменить обязательное требование «отказ от иного гражданства» при процедуре предоставления гражданства Российской Федерации.

Кроме того, в будущем, возможно, будет ещё больше упрощены процедуры получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для граждан других государств. В основном это будет касаться иностранных граждан, которые обучаются в российских высших учебных заведениях, а также в учебных заведениях стран СНГ.