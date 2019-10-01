Лондон, 1 октября, 2019, 21:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение нескольких дней правительство направит в Брюссель пакет предложений по изменению соглашения о Brexit, 1 октября передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Мы находимся в положении, когда единственный способ продвинуться вперед и снова объединить нашу страну — это совершить Brexit» , — отметил Джонсон в интервью журналистам в Лондоне.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. За несколько лет переговоров между Лондоном и Брюсселем так и не было заключено соглашение по Brexit.

Читайте также: Ирландия ждёт от Британии серьёзных предложений по границе