Воронеж, 1 октября, 2019, 21:18 — ИА Регнум. Подача газа возобновлена сотрудниками газовой службы в жилой многоэтажный дом в Воронеже, где батареи отопления били жильцов током. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба мэрии города.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Газовая труба

Для установления причины появления тока в батареях и чтобы разомкнуть электроцепь было решено срезать батарею отопления в одной из квартир дома. После этого электроснабжение дома было восстановлено полностью, но где именно произошло несанкционированное подключение к электросети, выяснить не удалось.

Подачу газа пришлось задержать на сутки из-за начавшихся работ по замене электропроводки. Как пояснили в мэрии города, эти работы продлятся ещё около недели.

Напомним, 115 жильцов многоэтажного дома в Воронеже на улице Хользунова были эвакуированы из-за жалоб на бьющие током батареи отопления. Прибывшие специалисты по делам управления ГО и ЧС установили, что батареи в доме действительно бьют током и нагреваются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возможной причине появления электротока в батареях отопления в жилом многоквартирном доме в Воронеже.