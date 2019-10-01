Париж, 1 октября, 2019, 20:53 — ИА Регнум. Германия, Франция, Италия и Мальта обратятся к другим странам ЕС с приглашением присоединиться к соглашению о распределении мигрантов, прибывающих через Средиземное море, 1 октября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Соглашение, подписанное четырьмя странами 23 сентября по итогам переговоров на Мальте, будет на следующей неделе рассмотрено на саммите Евросоюза.

Соглашение предполагает введение «ускоренной системы» распределения мигрантов между государствами-участниками и ужесточение борьбы с лицами и организациями, «содействующим незаконной миграции на море».

Читайте также: Франция, Италия, Германия и Мальта пришли к соглашению о мигрантах