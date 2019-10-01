Кострома, 1 октября, 2019, 20:44 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников заявил о возможном расторжении концессионного соглашения с территориальной генерирующей компанией, сообщает «7×7».

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На сегодняшний день в 43 домах Костромы нет горячей воды и отопления, в Костромском госуниверситете и музыкальном училище были сокращены занятия из-за отсутствия тепла.

Глава региона призвал костромскую мэрию понудить компанию ТГК-2, взявшую в концессию межквартальные тепловые сети Костромы, обеспечить подачу тепла во все жилые дома.

«Если у компании таких сил и средств нет, тогда надо c ней прощаться», — уточнил губернатор.

В марте депутаты думы Костромы проголосовали за проект концессионного соглашения с ПАО «ТГК-2», по которому концессионер получил в распоряжение муниципальные внутриквартальные тепловые сети.

За пять лет ТГК-2 должна вложить в модернизацию сетевого комплекса 2 млрд рублей. Возврат инвестиций должен происходить за счет надбавки в тарифе в течение 20 лет, которая не должна превышать уровень инфляции.

В этом месяце часть горожан получили счета за август, где суммы превышали обычные на 500−2500 рублей. Прокуратура признала их незаконными.

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