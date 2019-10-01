США и КНДР подтверждают возобновление переговоров
Вашингтон, 1 октября, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и Северная Корея заявили о возобновлении переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, 1 октября передает агентство Associated Press.
Иван Шилов ИА REGNUM
Северная Корея
Переговоры будут возобновлены в предстоящие выходные — 5 и 6 октября.
«Мы ожидаем, что переговоры на рабочем уровне ускорят позитивное развитие отношений КНДР и США», — заявил представитель Северной Кореи Чо Сон Ху.
Предстоящие переговоры также подтверждают в Государственном департаменте США.
«Официальные лица США и КНДР планируют встретиться», — сообщила пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус.
Читайте также: Южная Корея анонсировала подготовку рабочей встречи КНДР — США