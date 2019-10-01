Вашингтон, 1 октября, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и Северная Корея заявили о возобновлении переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, 1 октября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Переговоры будут возобновлены в предстоящие выходные — 5 и 6 октября.

«Мы ожидаем, что переговоры на рабочем уровне ускорят позитивное развитие отношений КНДР и США» , — заявил представитель Северной Кореи Чо Сон Ху.

Предстоящие переговоры также подтверждают в Государственном департаменте США.

«Официальные лица США и КНДР планируют встретиться» , — сообщила пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус.

Читайте также: Южная Корея анонсировала подготовку рабочей встречи КНДР — США