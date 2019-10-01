Ашхабад, 1 октября, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов провел переговоры с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИДа.

Chambre des Députés Антонио Гутерреш

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Глава туркменского внешнеполитического ведомства обсудил с руководителем ООН вопросы сотрудничества ООН с Туркменией.

Генеральный секретарь ООН отметил усилия Туркмении в деле обеспечения мира и стабильности в Туркестанском регионе и дал высокую оценку международным инициативам президента Гурбангулы Бердымухамедова.

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