Зеленский о выборах в Донецке: «Выборов под дулом пулеметов не будет»
Киев, 1 октября, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Местные выборы в отдельных регионах Донбасса пройдут по украинскому законодательству. Об этом 1 октября в Киеве на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги работы трехсторонней контактной группы (Россия-Украина-ОБСЕ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ).
Он сообщил, что выборы в Донецке и Луганске не будут проходить под «дулами пулеметов».
Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Верховной раде на заседании согласительного комитета депутат, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко призвал парламент принять закон об особом статусе Донбасса, а также внести изменения в Конституцию, чтобы завершить войну.
Также он призвал Раду принять закон об амнистии для граждан, которые остались проживать в отдельных регионах Донбасса.
Напомним, в октябре 2018 года Рада приняла президентский закон о внесении изменения в статью 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (№ 9153). Документ продлил действие этого закона до 31 декабря 2019 года.