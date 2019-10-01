Киев, 1 октября, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Сегодня, 1 октября, в Минске трехсторонняя контактная группа (Россия — Украина — ОБСЕ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) согласовала разведение войск в районе Петровского и Золотого. Об этом 1 октября на брифинге в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Достигнута договоренность о начале разведения войск. Тоже всех поздравляю с началом, очень верим в это, в Петровском и Золотом», — сказал Зеленский.

Он также лично гарантировал безопасность мирным жителям населенных пунктов, из которых выходят украинские войска.

«Хочу успокоить местное население: я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность. Примером тому является ситуация в Станице Луганской, где произошло успешное разведение войск. Сейчас восстанавливается пешеходный мост. Вы знаете, что мы планируем до конца ноября уже построить такой фундаментальный мост», — рассказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Минске прошло заседание ТКГ. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва ожидает окончательного согласования с украинской стороной «формулы Штайнмайера» на заседании контактной группы. По его словам, российская сторона хочет, чтобы Украина подписала «формулу Штайнмайера».