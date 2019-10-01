Зеленский анонсировал разведение войск в районе Золотого и Петровского
Киев, 1 октября, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Сегодня, 1 октября, в Минске трехсторонняя контактная группа (Россия — Украина — ОБСЕ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) согласовала разведение войск в районе Петровского и Золотого. Об этом 1 октября на брифинге в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он также лично гарантировал безопасность мирным жителям населенных пунктов, из которых выходят украинские войска.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Минске прошло заседание ТКГ. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва ожидает окончательного согласования с украинской стороной «формулы Штайнмайера» на заседании контактной группы. По его словам, российская сторона хочет, чтобы Украина подписала «формулу Штайнмайера».