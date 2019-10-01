Кострома, 1 октября, 2019, 19:43 — ИА Регнум. Волгореченский завод «НОВ Кострома» в Костромской области сокращает 130 специалистов, сообщает Kostroma.Today.

Диего Ривера. Рабочий. 1932

Из 210 сотрудников на заводе останутся работать 80. Предприятие меняет профиль — завод будет заниматься сервисным обслуживанием и производством внутрискважинного оборудования.

Завод по производству буровых установок строился в Волгореченске с 2012 по 2018 годы. Инвестором выступала американская компания National Oilwell Varco — производитель буровых установок. Буровая техника поставлялась для обслуживания потребностей российского нефтегазового рынка и на экспорт.

Объем инвестиций в проект составлял 2,8 млрд рублей. Фактически в экономику региона инвестор вложил 6,1 млрд рублей.

С чем связано изменение профиля работы «НОВ Кострома», не уточняется.