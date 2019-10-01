Киев, 1 октября, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Команда президента Украины Владимира Зеленского занимается «троллингом» пятого президента Украины, главы фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко и не собирается его сажать. Об этом 1 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Тарас Загородний.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прогноз

«Это большое шоу, которое выгодно нашей действующей власти, потому что весна пришла, скоро зима, посадок нет… Они продают такой суррогат. Господин Порошенко там даже не подозреваемый… Они устраивают троллинг… Порошенко никто не посадит», — прогнозирует Загородний.

Он выразил уверенность в том, что фракция «Слуга народа» с довольствием проголосует за снятие неприкосновенности с Порошенко, если генпрокурор Руслан Рябошапка направит в Раду соответствующее представление.

«Я читал стенограмму разговора Трампа с Зеленским. Он сказал, что там на 100% его человек. То есть на 100% его человек не подает в парламент представление на снятие неприкосновенности. Фракция «Слуга народа» могла бы с удовольствием проголосовать за разрешение криминального преследования или даже за арест, но этого нет», — возмутился Загородний.

При этом он выразил уверенность в том, что Рябошапка начнет расследование по факту заявления депутата от фракции «Слуга народа» Александра Дубинского, который отметил, что Порошенко откупился от правоохранителей.

«Пусть генеральный прокурор расследует факты откупа бывшего президента от криминальной ответственности… Уверен, что господин Рябошапкка возьмется за расследование этого дела после этой публикации. А если не возьмется, это еще раз подтвердит мнение, что они строят дурочка и не собираются никого сажать, как и не собираются сажать коррупционеров, которые уже не имеют неприкосновенности. Куда исчезло дело Свинарчуков (об уголовном производстве относительно воровства оборонных средств первым замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олегом Гладковским и его сыном Игорем — ред.)?.. Или вы сами сели на эти схемы, а теперь не хотите, чтобы они разрушались?» — задался вопросом Загородний.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября пятый президент Украины, глава фракции «Европейская солидарность» Порошенко не прибыл в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для прохождения полиграфа в рамках расследования уголовного производства по делу о неуплате налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой». В своем блоге на «Украинской правде» адвокат экс-президента Игорь Головань сообщил, что Порошенко не получал никаких сообщений о проведении каких-либо следственных действий 1 октября.