Генпрокуратура не собирается сажать Порошенко — эксперт
Киев, 1 октября, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Команда президента Украины Владимира Зеленского занимается «троллингом» пятого президента Украины, главы фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко и не собирается его сажать. Об этом 1 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Тарас Загородний.
Он выразил уверенность в том, что фракция «Слуга народа» с довольствием проголосует за снятие неприкосновенности с Порошенко, если генпрокурор Руслан Рябошапка направит в Раду соответствующее представление.
При этом он выразил уверенность в том, что Рябошапка начнет расследование по факту заявления депутата от фракции «Слуга народа» Александра Дубинского, который отметил, что Порошенко откупился от правоохранителей.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября пятый президент Украины, глава фракции «Европейская солидарность» Порошенко не прибыл в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для прохождения полиграфа в рамках расследования уголовного производства по делу о неуплате налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой». В своем блоге на «Украинской правде» адвокат экс-президента Игорь Головань сообщил, что Порошенко не получал никаких сообщений о проведении каких-либо следственных действий 1 октября.