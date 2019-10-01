Москва, 1 октября, 2019, 19:41 — ИА Регнум. В Госдуме приветствовали подписание Украиной «формулы Штайнмайера», передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Подписание так называемой «формулы Штайнмайера» позволит сдвинуть минский мирный процесс с мертвой точки», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Если в результате подписания «формулы Штайнмайера» начнется политическое урегулирование ситуации на Юго-Востоке Украины, это придаст импульс возобновлению диалога в рамках «нормандского формата», отметил парламентарий.

«В России, безусловно, поддерживают любые подвижки в плане урегулирования конфликта на Донбассе. При этом важно, чтобы все подписанные пункты, включая особый статус Донбасса и разведение сил, были исполнены в полном объеме», — заключил он.

Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины подписал «формулу Штайнмайера», сообщил президент Украины Владимир Зеленский.