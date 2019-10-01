Таллин, 1 октября, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Мэрия Таллина отказалось от содержания собственного телеканала, начались увольнения сотрудников, сообщает сегодня, 1 октября, портал эстонского общественного вещателя ERR. Причиной названы низкие рейтинги.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Ежегодный бюджет в размере 2 млн евро будет отправлен на социальные нужды, заявил мэр Таллина Михаил Кылварт. Часть персонала продолжит работать в качестве сотрудников продюсерского центра и готовить продукты для других телеканалов.

В Таллинском ТВ работало 30 человек, половина из них будет уволена.