В Эстонии прекратило вещание столичное телевидение
Таллин, 1 октября, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Мэрия Таллина отказалось от содержания собственного телеканала, начались увольнения сотрудников, сообщает сегодня, 1 октября, портал эстонского общественного вещателя ERR. Причиной названы низкие рейтинги.
Иван Шилов ИА REGNUM
Эстония
Ежегодный бюджет в размере 2 млн евро будет отправлен на социальные нужды, заявил мэр Таллина Михаил Кылварт. Часть персонала продолжит работать в качестве сотрудников продюсерского центра и готовить продукты для других телеканалов.
В Таллинском ТВ работало 30 человек, половина из них будет уволена.