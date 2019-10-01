Бишкек, 1 октября, 2019, 19:30 — ИА Регнум. Правительства стран Евразийского экономического союза должны предпринять меры для сокращения разрыва между уровнями экономического развития участников ЕАЭС и устранения барьеров на рынке Союза. Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

President.kg Заседание Высшего Евразийского экономического совета

По словам киргизстанского лидера, Евразийский экономический союз имеет огромный потенциал для экономического развития государств-участников, который еще не реализован в полной мере.

«Кроме геоэкономических аспектов, наши собственные недоработки также становятся причинами торможения роста объемов взаимной торговли. В погоне за краткосрочными выгодами некоторые страны ужесточают государственный контроль и создают дополнительные препятствия», — сказал он.

Подводя итог своего выступления, Сооронбай Жээнбеков отметил, что ЕАЭС уже доказал свою состоятельность и стал сильным интеграционным объединением.