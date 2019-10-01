Москва, 1 октября, 2019, 19:14 — ИА Регнум. Детей следует защищать, а не использовать в политических играх для достижения каких-то целей, отметила 1 октября в своём телеграм-канале замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская («Единая Россия»).

Kremlin.ru Наталья Поклонская

В частности, депутат удивлена и возмущена реакцией общества на выступление в ООН шведской экоактивистки Греты Тунберг.

«Все слушали ребёнка, которого банально продолжают использовать для зрелища и привлечения внимания, и делали вид, что до этого об экологической проблеме ничего не было известно в мире», — отметила Поклонская.

Если следовать такой логике, то для участия в международных мероприятиях следует приглашать и детей из стран, которые находятся сегодня в состоянии гражданских войн, считает депутат.

«Может быть, на примере Греты теперь будут приглашать и с таким же неподдельным и восторженным интересом слушать на аналогичных площадках ООН по укреплению международного мира и безопасности или по правам человека детей из стран, где благополучно были реализованы цветные революции, и сегодня подбрасываются дрова в огонь гражданской войны?» — предположила Поклонская.

Она особо отметила, что детей нужно защищать «от использования в политических (а тем более провокационных) целях», а кроме того, необходимо беречь психику и уберегать детей от негативной информации.

«А использовать и травмировать ребёнка (особенно на международных площадках) — неэтично и недопустимо», — подчеркнула Поклонская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов (ЛДПР) направил Тунберг приглашение выступить в Госдуме. Коллеги его предложение не оценили.