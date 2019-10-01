Тбилиси, 1 октября, 2019, 19:02 — ИА Регнум. Грузию посетила группа докладчиков Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая по просьбе парламента Грузии разработала рекомендации и подготовила оценочный документ в связи с назначением судей Верховного суда Грузии. Об этом 1 октября сообщает «Интерпрессньюс».

Berdo Maghularia Парламент Грузии

Как заявил руководитель офиса Совета Европы в Грузии Кристиан Урсе, группа докладчиков ПАСЕ подготовила рекомендации, проведя в Грузии встречи с заинтересованными лицами. Теперь грузинский парламент «имеет уникальную возможность исправить недочеты, имеющиеся в законодательстве».