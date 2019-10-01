Пекин, 1 октября, 2019, 19:01 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Гонконг к миру в своей речи в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики, 1 октября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Мы должны придерживаться принципа мирного воссоединения и принципа «одна страна — две системы», поддерживать устойчивое процветание и стабильность в Гонконге и Макао… и стремиться к окончательному воссоединению родины» , — заявил Си Цзиньпин.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Пекине состоялись праздничные мероприятия в честь Дня образования КНР. Одновременно с этим в Гонконге состоялись очередные массовые антикитайские протесты и произошли массовые беспорядки.

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