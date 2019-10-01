Хельсинки, 1 октября, 2019, 20:06 — ИА Регнум. Граждане России не пострадали во время нападения на студентов колледжа Саво в Куопио. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба посольства РФ.

TTKK Посольство России. Хельсинки

По предварительной информации, поступившей от полиции Финляндии, среди пострадавших в результате вооружённого нападения на студентов колледжа в Куопио граждан России нет. Следственные действия продолжаются.

По сообщению финских СМИ, студент, вооружённый огнестрельным и холодным оружием, напал на учащихся колледжа, который расположен в здании торгового центра Hermann.

По некоторым данным, главной целью нападавшего была одна из студенток, которая погибла в результате атаки. Ещё десять человек, в том числе сам нападавший, пострадали. Полиция возбудила уголовное дело, нападавшему вменяется покушение на убийство и несколько случаев применения насилия.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осуждении нападения на студентов колледжа в Куопио премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Ринне пообещал внимательно следить за ситуацией.