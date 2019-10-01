Бразилиа, 1 октября, 2019, 18:56 — ИА Регнум. Ставшая жертвой беспрецедентного импичмента в 2016 году (который немало людей считают государственным переворотом), бывший президент Бразилии Дилма Русеф превратилась в политический символ левых Латинской Америки, как и заключенный в тюрьму Луис Инасиу Лула да Силва, пишет сегодня, 1 октября, испанское издание La Vanguardia. Корреспонденту СМИ удалось побеседовать с политиком.

(сс) Senado Federal Жаир Болсонару

Текущую ситуацию в стране Русеф назвала результатом незаконного импичмента и мошенничества, позволившего совершить государственный переворот. Импичмент был только «первым актом», за ним последовал приход к власти нелегитимного правительства с неолиберальной программой, не прошедшей испытания выборами. Затем президент Мишел Темер оказался замешан в коррупционном скандале, центристские и правоцентристские партии вошли в правительство и навязали ему непопулярные реформы, а кончилось все триумфом правого радикализма — самого грубого и немыслимого, по выражению Русеф. Подтверждением этому стали недавние речи нынешнего президента Жаира Болсонару, «позорящего Бразилию на весь мир».

На вопрос о продолжении своей политической карьеры Русеф ответила, что выставлять свою кандидатуру на следующих президентских выборах не собирается, но это не означает уход из политики. «Это была большая честь — быть президентом, но занимать выборную должность не обязательно», — отметила бывший бразильский лидер. Представитель La Vanguardia также поинтересовался у политика, что значит для ее страны голос остального мира. Русеф в ответ указала на важную роль профессиональной журналистики, подчеркнув, что без нее возрождение демократии в Бразилии невозможно.