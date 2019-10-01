Рига, 1 октября, 2019, 18:54 — ИА Регнум. Латвия из солидарности с Украиной бойкотирует осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, однако продолжит активную работу в заседаниях политических групп и комитетов — пишет портал общественных медиа LSM. Очередная сессия Совета Европы откроется 4 октября в Страсбурге.

Adrian Grycuk Зал заседания ПАСЕ

В бойкоте Латвия присоединилась к делегациям Литвы, Украины и Грузии, подписав общее обращение. В этом обращении данные страны пытаются обвинить Россию в игнорировании ценностей Совета Европы, якобы имеющем место повсеместном нарушении прав человека и даже «оккупации чужих територий, военные операции против соседей, не прекратившиеся уже после восстановления права голоса в ПАСЕ» — информирует пресс-службы Сейма.

Кроме того, в обращении сказано, что все подписавшие бойкотируют все торжественные мероприятия в честь 70-летия ПАСЕ и решительно протестуют против якобы имевшего места финансового шантажа СЕ со стороны России, которым Москва, по мнению подписавших обращение стран, принудил Парламентскую ассамблею отказаться от своих ценностей — многообразия мнений, главенства права и мультикультурализма европейских идентичностей.