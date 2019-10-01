Рига, 1 октября, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Беременные женщины имеют право в Латвии получить бесплатную вакцину от гриппа, а сама вакцинация началась с сегодняшнего дня, 1 октября, сообщает портал латвийского общественного вещателя LSM.

Tatiana Vdb

Бесплатная вакцинация беременных — новинка для Латвии. В прошлом сезоне государство компенсировало только 50% стоимости прививки. Точно такое же правило начало действовать и в отношении детей в возрасте до двух лет.

В прошлом сезоне в Латвии от гриппа официально скончались 66 человек.