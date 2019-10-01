Рига, 1 октября, 2019, 18:42 — ИА Регнум. Латвия заботится о национальных меньшинствах в связи с чем власти и решили ликвидировать образования на русском языке на всех уровнях — от детского сада до университета. Такой вывод можно сделать из заявления премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, слова которого сегодня, 1 октября, цитирует латвийское новостное агентство LETA.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он заявил, что до сих пор представители нацменьшинств якобы дискриминировались, поскольку после обучения на русском языке якобы хуже владели государственным и не могли на равных конкурировать с этническими латышами на рынке труда.

LETA в свою очередь отмечает, что власти до сих пор не представили детальный план перевода всех русскоязычных образовательных учреждений на латышский язык и даже не известно, насколько долго продлится этот процесс. Точный план ждут от министра образования Илги Шуплински.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Латвии решились на ликвидацию не только среднего и высшего образования на русском языке, но и ликвидацию всех детских садов для русскоязычных. Население Латвии более чем на 35% состоит из русского нацменьшинства. 5 октября в Риге планируется акция протеста в защиту образования на русском языке.