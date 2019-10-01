Киев, 1 октября, 2019, 18:26 — ИА Регнум. Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко опасается, что Киев «сдаст Донбасс в минском договорняке», подписав «формулу Штайнмайера». Соответствующее заявление Савченко сделала 1 октября в эфире одного из украинских телеканалов.

ВАДИМ ЧУПРИНА Надежда Савченко

«Чрезвычайным поражением был минский договорняк, который так охарактеризовал судья Конституционного суда Виктор Шишкин, и правильно сделал. Не нужно ничего подписывать до встречи нормандского формата с новым президентом Украины. После встречи в нормандском формате нужно согласовать или минский формат, или «формулу Штайнмайера», или формулу Зеленского. «Формула Штайнмайера» действительно повторяет Минские соглашения. Она не является хорошей для Украины», — сказала Савченко.

При этом она напомнила, что трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) есть чем заниматься и без согласования «формулы Штайнмайера».

«Иногда лучше разойтись ни с чем. Но я думаю, что минской группе есть над чем работать: формула обмена пленными «всех на всех», уточнение списков, верификация людей, которые без вести исчезли, поиск людей, которые погибли и известны места их захоронений. Минской группе есть чем заниматься и без подписания «формулы Штайнмайера». Это наилучший вариант», — считает Савченко.

Она также считает, что для президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина пришло время встретиться в рамках нормандского формата переговоров.

«Уже настало время для встречи Зеленского и Путина хотя бы в нормандском формате. Им много что надо обсудить, чтобы были найдены точки контакта и взаимопонимания без посредников и перекручивания… Пусть готовится (о Зеленском — ред.), для того мы его и выбрали», — сказала Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Минске началось заседание ТКГ. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль ожидает окончательного согласования «формулы Штайнмайера» на заседании контактной группы. Российская сторона хочет, чтобы Киев подписал «формулу Штайнмайера».