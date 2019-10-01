Курортный посёлок Анаклия, Грузия, 1 октября, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава отметила значение строительства порта Анкалии и выразила надежду, что инвестор выполнит свои обязательства. Об этом 1 октября сообщает «Интерпрессньюс».

Правительство Грузии Натия Турнава

"Проект Анаклии для нас очень важен. Каждый день задержки это большая потеря для нашей экономики»

Турнава отметила, что в ближайшее время договор с инвестором расторгнут не будет.

«Давайте подождем и посмотрим. Мы надеемся, что обязательства будут выполнены. Я не хочу заранее создавать какие-либо негативные ожидания»