Калуга, 1 октября, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Сегодня, 1 октября, в Калуге состоялось открытие обновлённой доски почёта управления образования. В торжествах приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, заместитель городского головы Юрий Моисеев и начальник управления образования Ольга Лыткина.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге обновили доску почета управления образования

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, накануне Дня учителя на доску почёта были занесены двадцать заслуженных педагогов — руководители образовательных учреждений, учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования.

«В Калуге стало доброй традицией чествовать лучших работников системы образования накануне их профессионального праздника, — отметил Александр Иванов. — В школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования нашего города работает более шести тысяч педагогов и лучшие из них сегодня были занесены на Доску почёта. Калужским педагогам есть чем гордиться: наши школьники успешно выступают на всероссийских олимпиадах, занимают призовые места на различных конкурсах, многие выпускники калужских школ поступают в престижные ВУЗы. Городские власти со своей стороны приложат максимум усилий, чтобы создать все необходимые условия для развития образовательных учреждений города. В этом году в Калуге были открыты новая школа и детский сад, работа в этом направлении будет продолжена.

Глава городского самоуправления поздравил педагогов с наступающим Днём учителя, поблагодарил за плодотворный труд и пожелал новых успехов и достижений».

Педагогам были вручены дипломы и подарки, также их ждал концерт, подготовленный детскими творческими коллективами центра «Созвездие».