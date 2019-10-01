В Свердловской области открылись шесть виртуальных залов филармонии
Екатеринбург, 1 октября, 2019, 18:09 — ИА Регнум. На Урале состоялось открытие шести виртуальных концертных залов Свердловской государственной академической филармонии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Приуроченное к международному Дню музыки торжественное открытие концертных залов в Верхней Пышме, Красноуральске, Лесном, Нижней Туре, Новоуральске и Среднеуральске (в общей сложности на 673 места) состоялось в 18:30 по местному времени. В церемонии принимали участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и директор филармонии Александр Колотурский.
Отметим, что появление новых культурных площадок произошло в рамках реализации национального проекта «Культура». Бюджетные затраты в Свердловской области на реализацию проекта в 2019 году составили четыре с половиной миллиона рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в 2019 году уже открылись три виртуальных концертных зала филармонии: в Арамили, Михайловске и Сысерти. Всего в регионе работают 70 виртуальных концертных залов, в которых за 2018 год состоялось порядка трёх тысяч музыкальных трансляций для 80 тыс. слушателей.
Напомним, что в рамках реализации национального проекта «Культура» до 2024 года в России должны открыться 500 виртуальных концертных залов. Добавим, что в Свердловской области на реализацию проекта до 2024 года предусмотрено финансирование в размере 1,7 млрд рублей.