Екатеринбург, 1 октября, 2019, 18:09 — ИА Регнум. На Урале состоялось открытие шести виртуальных концертных залов Свердловской государственной академической филармонии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Департамент информационной политики Свердловской области Открытие витруальных концертных площадок в Свердловской области

Приуроченное к международному Дню музыки торжественное открытие концертных залов в Верхней Пышме, Красноуральске, Лесном, Нижней Туре, Новоуральске и Среднеуральске (в общей сложности на 673 места) состоялось в 18:30 по местному времени. В церемонии принимали участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и директор филармонии Александр Колотурский.

«Реализация проекта по созданию виртуальных концертных залов в Свердловской области началась в 2009 году, и сегодня в регионе уже действует разветвленная сеть из 70 залов. В этом направлении реализации нацпроекта «Культура» регион идет с опережением — изначально предусматривалось, что в 2019 году будут открыты два виртуальных концертных зала, однако конкурсный отбор прошли шесть учреждений», — сообщил Павел Креков, подчеркнув, что филармоническое искусство должно быть доступно каждому.

Отметим, что появление новых культурных площадок произошло в рамках реализации национального проекта «Культура». Бюджетные затраты в Свердловской области на реализацию проекта в 2019 году составили четыре с половиной миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в 2019 году уже открылись три виртуальных концертных зала филармонии: в Арамили, Михайловске и Сысерти. Всего в регионе работают 70 виртуальных концертных залов, в которых за 2018 год состоялось порядка трёх тысяч музыкальных трансляций для 80 тыс. слушателей.

Напомним, что в рамках реализации национального проекта «Культура» до 2024 года в России должны открыться 500 виртуальных концертных залов. Добавим, что в Свердловской области на реализацию проекта до 2024 года предусмотрено финансирование в размере 1,7 млрд рублей.