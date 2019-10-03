Минск, 3 октября, 2019, 06:03 — ИА Регнум. Продвижение интеграции России и Белоруссии в формате союзного государства вызывает мощный поток обсуждения в информационном пространстве двух стран. О том, почему наряду с компетентными и ответственными экспертами в этом обсуждении участвуют эксперты малосведущие, а то и вовсе несуществующие физически, рассказывает автор ИА REGNUMГеоргий Шкловский.

Цитата из к/ф «Матрица. Перезагрузка». реж Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 2003. США Копии

Фон слухов и догадок всегда сопровождает всякое крупное события или начинание, это привычно и нормально. Но когда в СМИ начинают появляться мнения экспертов, которые являются полной липой, специально изготовленной при помощи чистой фантазии, это заставляет задуматься: а кому же нужны такие вбросы? Вот, например, Денис Буконкин, ни много ни мало «директор Центра изучения внешней политики и безопасности Белорусского государственного университета». Рассуждает он об интеграции Белоруссии и России, высказывая разной глубины суждения, как бы разминая тему.

Но есть один нюанс: в самом Белорусском госуниверситете никакого Дениса Буконкина не видали и не слыхали, нет его. Мало того, даже Центра, который он возглавляет при БГУ, также нет, но и это не мешает данному несуществующему господину являться ненулевой величиной в информационном пространстве, мелькая то тут, то там, всё больше в местах, где обсуждают официальную позицию Минска по тем или иным политическим вопросам. Что же это за пиранья информпространства и зачем кто-то не пожалел сил и времени на регистрацию общественного объединения «Центр изучения внешней политики и безопасности», а теперь пытается средствами симпатической магии прилепить его к имени уважаемого БГУ?

Читайте подробности в статье Георгия Шкловского «Почему российско-белорусские отношения комментируют фейковые политологи?».