Пашинян: Необходимы расчеты в нацвалюте на рынке газа между странами ЕАЭС
Ереван, 1 октября, 2019, 17:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости активизации совместных усилий, направленных на формирование благоприятных условий для перехода на расчеты в национальных валютах между странами ЕАЭС.
По его словам, ЕАЭС доказал свою жизнеспособность и привлекательность в качестве международного интеграционного объединения.
«Армения и впредь будет прилагать все усилия для совершенствования интеграции и углубления сотрудничества», — сказал Пашинян.
При этом он отметил о необходимости принятия мер по устранению барьеров на пути свободного передвижения рабочей силы в рамках ЕАЭС, препятствующих формированию общего рынка труда, а также взаимное признание электронной цифровой подписи."Процесс интеграции будет более динамичным, если граждане убедятся, что принимаются решения, которые приводят к улучшению качества жизни и работы», — сказал премьер Армении.