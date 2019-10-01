Ереван, 1 октября, 2019, 17:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости активизации совместных усилий, направленных на формирование благоприятных условий для перехода на расчеты в национальных валютах между странами ЕАЭС.

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«Несмотря на позитивную динамику, есть сферы, как рынок газа, где товары стран ЕАЭС предлагаются не в национальной валюте, и поэтому вопрос максимального расширения поля для взаимодействия в нацвалютах должен быть в числе наших приоритетов», — сказал Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Ереване.

По его словам, ЕАЭС доказал свою жизнеспособность и привлекательность в качестве международного интеграционного объединения.

«Армения и впредь будет прилагать все усилия для совершенствования интеграции и углубления сотрудничества», — сказал Пашинян.

При этом он отметил о необходимости принятия мер по устранению барьеров на пути свободного передвижения рабочей силы в рамках ЕАЭС, препятствующих формированию общего рынка труда, а также взаимное признание электронной цифровой подписи."Процесс интеграции будет более динамичным, если граждане убедятся, что принимаются решения, которые приводят к улучшению качества жизни и работы», — сказал премьер Армении.