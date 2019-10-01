Москва, 1 октября, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что очень важно сохранение членства России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Соответствующее сообщение Пушков опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Пушков

На заседании ПАСЕ Макрон заявил, что народ России признает европейский гуманизм, и более того — участвовал в его создании. Также Макрон заявил, что география, история и культура России — «в основе своей европейские». Исходя их вышеперечисленного Макрон считает крайне важным сохранение членства России в Совете Европы.

Напомним, что делегации Украины, Грузии и стран Прибалтики пригрозили отказаться от участия в работе ПАСЕ после того, как ассамблея полностью восстановила полномочия российской делегации. От участия в работе отказалась в итоге только одна Украина.

Пушков считает, что слова Макрона ясно дают понять — демарши Украины никого не пугают.

«Если прибалты, грузины и украинцы надеялись, что их бойкот нынешней сессии ПАСЕ будет иметь последствия, то они грубо просчитались», — написал Пушков.