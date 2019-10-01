Санкт-Петербург, 1 октября, 2019, 17:51 — ИА Регнум. «Недополученная прибыль» от сотен тысяч китайских туристов, приезжающих в Петербург и зачастую не оставляющих денег в городской экономике, может добраться до городской казны благодаря электронным визам. Такое мнение высказал заместитель гендиректора компании-оператора аэропорта «Пулково» Евгений Ильин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы из КНР в Петербурге

В год в Петербург прибывает уже около миллиона китайцев, но чаще всего они тратят деньги исключительно в ресторанах, отелях и туристических автобусах, которыми оперируют и владеют их соотечественники. А значит, российский бизнес практически не получает от них никакой прибыли.

С 1 октября граждане КНР, как и представители еще 52 стран, могут получить бесплатную электронную визу для посещения Петербурга и Ленобласти по упрощенной схеме. По мнению Ильина, это положительно скажется на сложившейся ситуации.

«Электронная виза позволит увеличить сегмент индивидуальных китайских туристов, которые приезжают не в группах, как это сейчас в основном происходит», — полагает Ильин.

«Пулково» оценило собственный китайский турпоток и пришло к выводу, что сейчас более 80% гостей из КНР приезжают в Россию организованными группами. «Они гидом сопровождаются по тем точкам, которые организованы их земляками. Индивидуальный турист — это другой турист, который сам бронирует и ходит по своему маршруту», — подчеркнул Ильин.

По его словам, это подтверждается и опытом прошлого года, когда во время ЧМ-2018 стало больше индивидуальных китайских туристов. «Мы увидели, что они тратят, по нашим оценкам, в 2,5 раза больше, чем обычный рядовой китайский турист. Так что, в любом случае, это будет положительный эффект от электронной визы», — полагает Евгений Ильин.

Напомним, ранее петербургский парламент одобрил закон, по которому каждая иностранная туристическая группа в Петербурге должна сопровождаться аккредитованным российским гидом. Эта мера направлена в том числе и на борьбу с нелегальными китайскими экскурсоводами.

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По оценкам китайских дипломатов, в 2018 году Северную столицу посетил 1 млн туристов из КНР, в 2019 году их число, как ожидается, достигнет 1,3 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Санкт-Петербург посетили 8,2 млн туристов, из них 3,9 млн — иностранные туристы. В ближайшие четыре года власти Северной столицы рассчитывают увеличить количество туристов, приезжающих в город, до 12 млн человек в год.