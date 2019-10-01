Москва, 1 октября, 2019, 17:21 — ИА Регнум. «Спасибо REGNUMу», — заявил сегодня на пресс-конференции в Москве президент Российской академии наук Александр Сергеев. Глава РАН поблагодарил ИА REGNUM за публикацию о докладе Комиссии РАН по борьбе с фальсификацией науки и научных данных. В ней сообщалось о том, что президиум ничего не знал о предполагаемой публикации этого доклада, хотя комиссия была обязана его с ним ознакомить.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская Академия Наук в Москве

«У нас есть Комиссия по борьбе с фальсификацией науки и научных данных, — прокомментировал ситуацию академик Сергеев. — Эта комиссия создана при президиуме Академии наук, состав ее проголосован, положения тоже проголосованы президиумом РАН. В этом положении содержится требование, чтобы комиссия работала во взаимодействии с отделениями РАН и т. д. Это означает, что те данные, которые комиссия получает, прежде чем их публиковать, они должны быть рассмотрены на предмет того, нет ли там каких-то неправильностей, неточностей, потому что речь идет фактически о персональных данных. Это дело очень серьезное. В данном случае этого не произошло, и комиссия опубликовала на своем портале результаты, не согласовав их с профильными отделениями. По этому поводу мы примем соответствующие меры. Спасибо REGNUMу, хотя эту серьезную оплошность мы заметили, естественно, раньше».

Глава РАН сообщил, что отделения Академии наук проанализируют информацию, которая содержится в докладе комиссии. А там, напомню, более полусотни фамилий ученых — кандидатов в академики РАН, выборы которых состоятся в конце осени. Есть и институты, обвиненные в пособничестве лжеученым и плагиаторам: их тоже немало, в основном в гуманитарной сфере — социология, история, философия, экономика.

Нельзя ли предположить, что спешка комиссии с публикацией может быть как-то связана с черным пиаром в свете грядущих выборов в Академию? Этот вопрос и был задан ИА REGNUM президенту РАН.

«Если действительно мы увидим, что какие-то кандидаты оказались неправильно затронуты вследствие каких-то формулировок, — не делая скорых выводов, сообщил Александр Сергеев, — то вне всяких сомнений им будет принесено извинение. Мы меры принимаем. Еще раз спасибо. Я как раз считаю, что вот в этом есть одна из важных особенностей нашего общения, потому что мы тоже, бывает, ошибаемся и ждем от вас комментария».

Глава научной элиты России посетовал на то, что стремление к открытости и прозрачности не всегда оборачивается плюсом.

«Мы в последние годы настолько хотим быть прозрачными, настолько для СМИ и общества представить информацию о нас, что мы, как получается, для этой прозрачности быстро-быстро «раздеваемся», появляются моменты, которые совершенно не надо обществу показывать», — отметил Александр Сергеев, заключив: «Мы перестарались».

Президент РАН еще раз выразил благодарность ИА REGNUM за публикацию сюжета об ошибке комиссии. В том, что она есть, — никто, конечно, не сомневается. Да, данные можно проверять, анализировать. Что-то может подтвердиться, что-то нет. Но делать достоянием общественности «жареные факты», стремясь побыстрее «раздеться», а точнее, разделаться с кандидатами в академии накануне выборов в РАН — это прямое нарушение не только положения о работе комиссии. Это противоречит элементарным этическим нормам, знать о которых обязан не то что ученый-академик, а любой человек, даже школьник, ябедничающий на соседа по парте ради хорошей отметки.

Елена Ковачич