Президент РАН: «Спасибо REGNUMу»: о Комиссии по борьбе с фальсификацией
Москва, 1 октября, 2019, 17:21 — ИА Регнум. «Спасибо REGNUMу», — заявил сегодня на пресс-конференции в Москве президент Российской академии наук Александр Сергеев. Глава РАН поблагодарил ИА REGNUM за публикацию о докладе Комиссии РАН по борьбе с фальсификацией науки и научных данных. В ней сообщалось о том, что президиум ничего не знал о предполагаемой публикации этого доклада, хотя комиссия была обязана его с ним ознакомить.
Глава РАН сообщил, что отделения Академии наук проанализируют информацию, которая содержится в докладе комиссии. А там, напомню, более полусотни фамилий ученых — кандидатов в академики РАН, выборы которых состоятся в конце осени. Есть и институты, обвиненные в пособничестве лжеученым и плагиаторам: их тоже немало, в основном в гуманитарной сфере — социология, история, философия, экономика.
Нельзя ли предположить, что спешка комиссии с публикацией может быть как-то связана с черным пиаром в свете грядущих выборов в Академию? Этот вопрос и был задан ИА REGNUM президенту РАН.
Глава научной элиты России посетовал на то, что стремление к открытости и прозрачности не всегда оборачивается плюсом.
Президент РАН еще раз выразил благодарность ИА REGNUM за публикацию сюжета об ошибке комиссии. В том, что она есть, — никто, конечно, не сомневается. Да, данные можно проверять, анализировать. Что-то может подтвердиться, что-то нет. Но делать достоянием общественности «жареные факты», стремясь побыстрее «раздеться», а точнее, разделаться с кандидатами в академии накануне выборов в РАН — это прямое нарушение не только положения о работе комиссии. Это противоречит элементарным этическим нормам, знать о которых обязан не то что ученый-академик, а любой человек, даже школьник, ябедничающий на соседа по парте ради хорошей отметки.
Елена Ковачич