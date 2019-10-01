Москва, 1 октября, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Все сотрудники отдела трансплантологии костного мозга Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина в Москве подали заявления на увольнения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель межрегионального профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

Akkit Российский онкологический научный центр РАМН им. Н. Н. Блохина

«Больше десяти заявлений на увольнение — это все сотрудники трансплантологии костного мозга. Вскоре намерены уволиться и медицинские сёстры. Часть людей из других отделений тоже увольняются», — рассказала Васильева.

Общественный деятель отметила, что причина массовых увольнений — в новом руководстве. Якобы оно оказывало на персонал психологическое воздействие, рассказала корреспонденту ИА REGNUM Васильева.