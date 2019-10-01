Тбилиси, 1 октября, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что Грузия должна сделать необходимые шаги для решения наиболее сложных и острых проблем, существующих между Грузией и Российской Федерацией. Также премьер заявил, что положительно оценивает возможность возобновления авиасообщения между странами, передает 1 октября Первый канал Грузинского телевидения.

Первый канал Грузинского телевидения Георгий Гахария

Гахария отметил, что встреча министров иностранных дел Грузии и России в Нью-Йорке состоялась при «полной синхронизации с нашими друзьями». Однако, указал премьер, в решении проблем взаимоотношений с РФ за Грузию никто не будет делать «ее работу».

«То, что мы должны говорить, должны говорить мы, и там, где можно достичь определенного прогресса, снижения напряженности, мы должны это делать. Я еще раз говорю, что с полным соблюдением интересов страны, в полной синхронизации с нашими международными партнерами, но с осознанием того, что каким бы сложным это не было, никто за нас не будет делать наше дело»

Премьер также указал, что приветствует возобновление полетов авиасообщения с Россией.

«Я приветствую позитивные изменения, которые могут быть направлены на улучшение, например, возобновление полетов. Мы должны управлять рисками, как и во всех сферах нашей жизни. Сегодня, когда мы видим, что возобновление полетов поможет туризму, тысячам грузин, у которых были проблемы с определенной мобильностью, мы естественно, это приветствуем»