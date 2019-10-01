Калуга, 1 октября, 2019, 17:24 — ИА Регнум. В Калужской области через пять лет на 25% увеличится число детей, занимающихся в системе дополнительного образования. Об этом 1 октября было заявлено в калужском технопарке «Кванториум» на встрече главы образовательного ведомства региона Александра Аникеева с руководителями и педагогами системы допобразования детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки области.

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Калужская система дополнительного образования к 2024 году перейдет на качественно новый уровень функционирования. Одним из самых крупных проектов, входящих в национальный проект «Образование», является «Успех каждого ребёнка», который предусматривает комплекс мер, призванных оказать существенное влияние на развитие системы дополнительного образования детей и качественно меняет его инфраструктуру. На федеральном уровне было поддержано пять заявок региона на создание детского технопарка «Кванториум» и одноименного мобильного технопарка. На эти цели в 2020—2022 годах Калужской области предоставлена федеральная субсидия в сумме более 503 млн рублей, а также дополнительно выделен 21 млн рублей из областного бюджета.

Первый в Калужской области технопарк «Кванториум» открылся в декабре 2018 года. Ежегодно его бесплатно посещают около 800 детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет. Здесь дети изучают робототехнику, геологию, совершенствуют знания в информационных технологиях. К концу 2020 года откроется еще один детский технопарк в Обнинске. Кроме того, в Калужской области в следующем году создадут 2505 новых мест в учреждениях дополнительного образования.