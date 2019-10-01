Рига, 1 октября, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Отставкой режиссёра и художественного руководителя Дж.Дж. Джиллингера завершился конфликт с актёрской труппой крупнейшего латышского театра Dailes — пишет портал Delfi.

Smig Театр Dailes

25 сентября состоялась инициированная группой актёров собрание, на котором они выразили недоверие своему художественному руководителю. Основными претензиями к Дж.Дж. Джиллингеру стали его неучастие в повседневной жизни театра, низкая репутация труппы и постановок в профессиональной и общественной среде, неудовлетворительная финансовая ситуация и оплата труда, несоответствующая размеру вклада в общее дело и достигнутым результатам. Об этом актёры письменно проинформировали директора театра Андриса Витолса.

Сегодня состоялась встреча в Министерстве культуры на которой министр Наурис Пунтулис обсудил положение дел с директором театра Dailes. Андрис Витолс сообщил, что с Дж.Дж. Джиллингером достигнута устная договорённость об уходе из театра.

Министр попросил г-на Витолса в течение двух недель разработать и ознакомить творческий коллектив театра, министерство и широкую общественность с краткосрочным и долгосрочным планами действия согласованными со всеми сторонами, которые должны включать в себя меры по поддержанию стабильной работы театра и новую репертуарную политику. В следующем году театру Dailes исполняется сто лет.