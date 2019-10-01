Рязань, 1 октября, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Рязанский дизайнер Ольга Султанова представила свою коллекцию на неделе моды в Милане. Её пригласили в Италию в числе участников полуфинала Международного конкурса молодых модельеров в Москве. Для участия в селекционных показах молодых дизайнеров отбирали эксперты из Италии, Польши, Китая, сообщили 1 октября в министерстве промышленности и экономического развития Рязанской области.

Пресс-служба МПЭР Рязанской области Новая коллекция

Ольга Султанова в Милане представила свою коллекцию «Masquerade». Дизайнер получила один из пяти призов — фотосъемку на главной площади города с участием топовых моделей для модного журнала «Vogue». Поездка состоялась при поддержке министерства промышленности и экономического развития Рязанской области.

Селекционные показы молодых дизайнеров в рамках недели моды проходят в Италии ежегодно. Их посещают более 800 профессионалов индустрии моды со всего мира.