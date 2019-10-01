Анкара, 1 октября, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Зону безопасности в северных районах Сирии Турция может создать без участия США, заявил 1 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в турецком парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

По его словам, если Турция не сможет договориться об этом с США, то «пойдёт своим путём».

«Если мы не достигнем никакой договорённости, то у нас не будет другого выбора. Мы планируем расселить в этой зоне шириной 30 километров 2 миллиона беженцев из Сирии. Мы пойдём своим собственным путем и уже делаем некоторые шаги», — сказал Эрдоган в Анкаре на открытии сессии турецкого парламента.

При этом Эрдоган заявил, что, вынудив Турцию заниматься проблемой сотен тысяч беженцев, страну пытаются «поставить на колени».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции пытаются договориться с США, контролирующими курдские отряды на севере Сирии, о создании «зоны безопасности».

Сирийское правительство категорически возражает против таких мер, напоминая, что это является откровенным нарушением суверенитета Сирии.