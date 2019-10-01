Мадрид, 1 октября, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Сегодня, 1 октября, Каталония отмечает вторую годовщину непризнанного референдума о независимости. Как и обещали Комитеты по защите республики (CDR), самое радикальное ответвление каталонских сепаратистов, протесты в регионе начались с самого утра, сообщает сегодня, 1 октября, испанское издание El Mundo. Сепаратисты держали свои планы на этот день в абсолютном секрете и на рассвете начали действовать, прежде всего в Жироне, где перекрывали улицы, опрокидывали контейнеры и устраивали прочие беспорядки. Впрочем, им успешно противостояла местная полиция.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

300 сторонников независимости собрались с рассветом у штаб-квартиры Гражданской гвардии Жироны, но полицейские помешали им приблизиться к зданию. Манифестанты, многие из которых были в капюшонах, несли с собой различные плакаты, на первом из которых значилось: «Два года спустя… битва продолжается». Столкнувшись с силами правопорядка, участники акции швырнули в них несколько яиц, кто-то крикнул: «Вы не заслуживаете знаков отличия, которые носите» — но серьезных стычек не последовало. Сторонники независимости отошли от здания Гражданской гвардии и продолжили свое шествие мирно.

Между тем партии, выступающие за отделение региона от Испании (JxCat, ERC, la CUP и другие), обратились сегодня к каталонцам с призывом ответить «массовыми выступлениями» и «гражданским неповиновением» на любой приговор по делу организаторов референдума 1 октября 2017 года, кроме оправдательного. А глава Женералитета Ким Торра и вице-председатель Пере Арагонес сделали совместное заявление, в котором указали на приверженность нынешнего правительства Каталонии «праву на самоопределение».